الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: الرئيس السيسى وجّه بتسيير جسر مساعدات إلى غزة منذ اللحظة الأولى

المؤتمر
المؤتمر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة الراهنة دقيقة للغاية، حيث يعاني العالم من صراعات غير مسبوقة، وعلى رأسها الأحداث الجارية فى قطاع غزة التى طالت الأطفال والنساء والشيوخ.

جاء ذلك خلال فعالية اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي تتسلم رئاستها مصر من دولة قطر.

وأكدت أنه منذ اللحظة الأولى وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد قامت مصر من خلال الهلال الأحمر بإرسال العديد من المساعدات التى بلغت 4 آلاف شحنة، كما سهلت مصر دخول شحنات مساعدات الدول العربية والمنظمات الدولية والعالمية إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه مع قدوم الشتاء ونقص المساعدات، نعمل على تعزيز الجهود بالشراكة مع الأشقاء والمنظمات العالمية الدولية، لإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والسلع الغذائية إلى قطاع غزة.

وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة سوهاج

وأكدت جميعة الهلال الأحمر المصري أن فرق متطوعى الهلال تعمل على مدار الساعة فى مراكز الخدمات اللوجستية بالإسماعيلية والعريش، وذلك لاستقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

ولفتت إلى أنها فى حالة انعقاد دائم لإدارة الأزمة الراهنة، كما أنه يتم التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك لتلبية احتياجتهم الأساسية والملحة لهم، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة، حيث يوجد ما يقرب من 2.2 مليون شخص فى غزة فى حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.

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