العظمى بالقاهرة 22.. درجات الحرارة بالمحافظات اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقسًا لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحالة البحرين البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1.5:1 متر، والبحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1.5:1 متر.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22

العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 21

6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 21

بنها الصغرى 14 والعظمى 22

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22

وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 22

فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

المنصورة الصغرى 14 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22

شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 22

طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

دمياط الصغرى 13 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 22

الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

السويس الصغرى 14 والعظمى 23

العريش الصغرى 12 والعظمى 23

رفح الصغرى 11 والعظمى 22

رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 25

نخل الصغرى 10 العظمى 22

سانت كاترين الصغرى 06 والعظمى 20

الطور الصغرى 14 والعظمى 25

طابا الصغرى 14 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21

العلمين الصغرى 12 والعظمى 21

مطروح الصغرى 12 والعظمى 20

السلوم الصغرى 11 والعظمى 18

سيوة الصغرى 10 والعظمى 20

الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26

مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26

شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27

حلايب الصغرى 20 والعظمى 25

أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 26

رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 27

الفيوم الصغرى 13 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 22

المنيا الصغرى 12 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23

سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23

قنا الصغرى 13 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26

أسوان الصغرى 14 والعظمى 27

الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 25

أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 26