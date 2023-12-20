أستاذ علوم سياسية: لا أحد ينكر الدور المصرى فى تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية (فيديو)

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إنه بعد مرور نحو 74 يوما على الحرب المسعورة على أهل غزة، والتي هي على مرأى ومسمع من الجميع، يظل الموقف المصري ثابتا وصامدا في عدة اتجاهات.

القيادة المصرية رفضت التهجير القسرى والطوعى

وأضاف، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة المصرية أكدت رفضها التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني رغم كل ما رآه من انتهاكات واعتداءات إلا أنه يتمسك بأرضه.

وتابع: "الموقف المصري صلّب الجبهة الفلسطينية، ولا أحد ينكر الدور المصري، في تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، إذ اتخذت إجراءات بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، برفضها التهجير حيث سيترتب عليه أزمات دولية متشعبة".

وواصل: "بالأمس الجانب الأمريكي أكد الاتصالات المصرية بشأن عدم العودة مجددا للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين".