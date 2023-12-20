الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سرعة زائدة".. التفاصيل الكاملة حول مصرع طالب في القاهرة الجديدة

مصرع طالب
مصرع طالب

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة وفاة طالب دهسته سيارة مسرعة أثناء محاولته عبور الطريق أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب.

 

وتبين أن المتهم دهس المجني عليه خلال قيادته سيارته الملاكي بطريقة متهورة وسرعة جنونية، فأمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب.


بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، الطريق بمحل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته.

أثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

بمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ اصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللًا سبب فراره خوفه من بطش الأهالى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة طالب سيارة مسرعة المجمعات التجارية محور محمد نجيب

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