إيفلين متى تتقدم باقتراح برغبة للحكومة لضم أصحاب العين الواحدة لذوى الهمم

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وإلى وزيرة التضامن ووزير الصحة، وذلك لضم أصحاب العين الواحدة إلى ذوى الهمم، بحيث يحق لهم الاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة.

ضم مرضى ضمور العضلات إلى ذوى الهمم

وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب فى بيان لها، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد سبق وأصدر قرارا بضم مرضى ضمور العضلات إلى ذوى الهمم، مطالبة رئيس الوزراء بمعاملة أصحاب العين الواحدة أسوة بضمور العضلات.

وأضافت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أصحاب العين الواحدة لا يقلون أهمية عن مرضى ضمور العضلات، ولذلك فلا بد من وجود اهتمام من جانب الدولة بهم لتقديم كل الخدمات لهم والتيسير عليهم.

وأكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أصحاب العين الواحدة محرومون من دخول الكليات العسكرية والتربية الرياضية والطب، وهذا يعنى أن الدولة قامت بتصنيفهم كذوى الهمم واعترفت بهم، ولكنهم لم يحصوا على حقوقهم، وبالتالى فلابد من توفير كارت الخدمات المتكاملة لهم.

الدولة بذلت جهودًا حثيثة للاهتمام بذوى الهمم

وطالبت النائبة البرلمانية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر بعين الرأفة لأصحاب العين الواحدة كأب لهم وضمهم لذوى الهمم، مؤكدة أن الدولة بذلت جهودا حثيثة للاهتمام بذوى الهمم، وظهر ذلك من خلال إعلان الرئيس السيسى أن عام 2018 هو عام ذوى الهمم فى مصر، بالإضافة إلى إصدار مجلس النواب قانون "قادرون باختلاف" لتوفير مزيد من الدعم المالى والرعاية لهم.