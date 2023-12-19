الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: إجراءات عديدة لحصول ذوى الهمم على مزايا متنوعة

محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاهتمام غير المسبوق الذى توليه أجهزة الدولة لذوى الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى لتقديم أوجه الرعاية لهم، وحصولهم على جميع الحقوق والمزايا لما يمتلكونه من إبداعات ومواهب وابتكارات تسهم فى خدمة مجتمعهم بلدهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لشئون الإعاقة برئاسة محافظ أسوان، وحضور د.لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، والدكتورة مرفت السمان مقرر اللجنة، إضافة إلى أعضاء اللجنة من مديرى المديريات الخدمية.

تفاصيل الاجتماع 

شهد الاجتماع عرض مقترحات وأفكار خارج الصندوق وبعيدًا عن الروتينيات المعقدة وتحمل الطابع الإنسانى الراقى، وكذا عرض ما تم تنفيذه من إنجازات عديدة ومتنوعة لصالح ذوى الهمم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأسوانى. 

وخلال الاجتماع أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بقيام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة بإعداد هيكل تنظيمى لإنشاء إدارة مركزية لها تكليفات ومهام محددة لتوحيد أسلوب ومنظومة العمل بشكل إيجابى وهادف، على أن يتم بالتوازى إجراء حصر شامل لجميع الأشخاص من ذوى الإعاقة بمشاركة لكافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تضم كافة المعلومات بما فيها الأسماء، والرقم القومى للشخص من ذوى الهمم وولى أمره، والفترة العمرية والمرحلة التعليمية ودرجة الإعاقة والمستويات الاجتماعية والاقتصادية، والأنشطة الفردية أو الجماعية وبطاقات الخدمات المتكاملة من أجل حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة كاملة. 

وكلف بتنظيم ورشة عمل تنسيقية بالتعاون بين الجهات لمراجعة الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة، على أن يتم بالتوازى التنسيق بين الشئون القانونية بالمحافظة والتضامن الإجتماعى والرقابة الإدارية لتخصيص رقم حساب له مجلس إدارة مستقل لاستقبال أى أوجه من الدعم لإستثمارها فى تقديم الخدمات المختلفة لهم، وهو الذى يتكامل مع الاستثمار الأمثل لمنظومة التحول الرقمى بالمحافظة من خلال إنشاء تطبيق على غرار تطبيق عين المواطن يحمل الخدمات العديدة المخصصة لصالح ذوى الهمم، ويتم رفع أى مشاكل خاصة بهم لسرعة التفاعل الإيجابى معها، ووضع الحلول الجذرية لها، مع دراسة إنشاء فرع للقومسيون الطبى للسيارات لذوى الهمم، علاوة على تخصيص مقر لفرع المجلس القومى لشئون الإعاقة.

أشار محافظ أسوان إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم، بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم جميع التسهيلات والخدمات لتيسير حصول الطلاب من ذوى الهمم على شهادات الإعفاء النهائية من التجنيد والمساهمة فى تخفيف المشقة وأعباء السفر والتنقل عنهم، موضحًا أننا نسعى دائمًا وبشكل مستمر لتشجيع وإستثمار أصحاب المواهب من ذوى الهمم، كما تم ويتم تسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رامبات وفتحات بها لتحقيق السهولة المطلوبة لهم. 

محافظ أسوان اجتماع ذوي الهمم اللجنة الاستشارية إنجازات

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