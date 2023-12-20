الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رحاب موسى: تنفيذ مشروعات خدمية وتنمية بسيناء بـ4.5 مليار جنيه

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه، يستهدف جعل سيناء وجهة سياحية مميزة عالميا.

 الدولة تولى أهمية كبرى لسيناء 

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبري لسيناء سواء في جهة الشمال أو الجنوب، وذلك بمثابة رسالة للعالم بأهمية سيناء لمصر وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرضها.

 حماية الأمن القومى

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء يستهدف حماية الأمن القومى خاصة أنها جزء مهم لا يتجزأ من أراضي الدولة.

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وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الدولة تعمل على تنمية سيناء على ثلاثة محاور رئيسية وهي التنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة.

تنمية شاملة وحقيقية ومشروعات كبرى

وتابعت عضو مجلس النواب، أن سيناء تحظى بأكبر اهتمام من القيادة السياسية والحكومة لإحداث تنمية شاملة وحقيقية ومشروعات كبرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وذلك بعد تدشين العديد من المشروعات الصناعية والتى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمع صناعات دوائية في العريش، ومصنعين على الرمال السوداء ومجمع لإصلاح وبناء السفن ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك في بئر العبد ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية ومجمع صناعي للغزل والنسيج ومجمع صناعي لإنتاج الزجاج وعدد كبير من المشروعات البترولية والمعدنية.

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يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة.

وفى مُستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها.

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