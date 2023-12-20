في سطور.. كيفية وقاية الأطفال من خطر الإصابة بالأنفلونزا

يزداد خطر الإصابة بأمراض الشتاء وعلى رأسها الأنفلونزا، وهو مرض شائع في فصل الشتاء، يمثل خطرا كبيرًا على الأطفال، الذين يعانون من أجهزتهم المناعية غير المتطورة، لا يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة بالأنفلونزا فحسب، بل يواجهون أيضًا مضاعفات خطيرة، لذا من المهم الانتباه إلى الأعراض مثل الحمى وآلام الجسم وسيلان الأنف والتهاب الحلق والتعب والصداع وغيرها.

ووفقًا لموقع hindustantimes يمكن الوقاية من الأنفلونزا إلى حد كبير ويجب عدم الاستخفاف بها لأن أعراضها سواء كانت الحمى أو السعال أو التعب يمكن أن تعطل روتينهم وتؤثر على دراساتهم. يمكن أن يساعد الحصول على لقاح الأنفلونزا في منع العدوى.

علاوة على ذلك، يمكن لأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال والتعب أن تعطل الروتين اليومي للطفل وتؤدي إلى تفويت الأيام أو الأنشطة المدرسية، لذا يجب على الآباء التأكد من حصول أطفالهم على التطعيمات المحدثة كل عام للحماية من السلالات الجديدة، ولا ينبغي على الآباء القلق لأن لقاحات الأنفلونزا آمنة تمامًا للأطفال.

التدابير الوقائية للأطفال

"إن التشجيع على غسل اليدين بانتظام ونظافة الجهاز التنفسي المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا أيضًا، حيث تساعد هذه الممارسات البسيطة في الحد من انتشار الجراثيم والفيروسات بين الأطفال، ونصيحة أخرى مفيدة هي الحفاظ على نمط حياة صحي للأطفال من خلال التغذية المتوازنة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الكافي، لذا يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يتناولون نظامًا غذائيًا متوازنًا يتكون من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبقول.

تجنب الوجبات السريعة: من الأفضل تجنب الأطعمة السريعة والمعلبة الزيتية والمعالجة، لذا يمكن للوالدين الاستعانة بخبير عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي لأطفالهم.

الترطيب المناسب: الترطيب المناسب هو مفتاح البقاء بصحة جيدة، لذا اشربي الكثير من الماء خلال النهار وأضيفي الفواكه والخضروات المرطبة إلى النظام الغذائي.

لا تلمس الأسطح: يعمل الجهاز المناعي القوي كخط دفاع أول ضد الأنفلونزا، إن تجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المرضى وتعليم الأطفال أهمية عدم مشاركة الأغراض الشخصية، مثل الأدوات أو زجاجات المياه، يمكن أن يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالأنفلونزا خلال الأشهر الباردة.