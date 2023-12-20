الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الليلة.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظة الأربعاء الأسبوعية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يلقي  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظة الأربعاء الأسبوعية.

ومن المقرر أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

ويعد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم محبون ومريدون يرغبون في الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

وتستعد الكنائس المسيحية الني تتبع التقويم الغربي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ تحتفل طوائف الأقباط الكاثوليك والانجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربى فى ٢٤ ديسمبر الجارى.

وتحتفل كنيسة روم الأرثوذكس في مصر بعيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق 25 من ديسمبر الجاري وفقًا للتقويم الغربي، وذلك بعد مدة صوم دامت 40 يومًا لتنتهي عقب انتهاء قداس عيد الميلاد المجيد، برأسة بطريرك الكنيسة البابا ثيودوروس الثاني.

ومن المقرر أن يترأس قداسته صباح هذا اليوم صلوات القداس الإلهي الاحتفالي، في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي لطائفة الروم الأرثوذكس في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

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