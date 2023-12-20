بدون عشوائيات.. كيف واجهت البحر الأحمر العشوائيات في عهد السيسي؟

ضُمنت محافظة البحر الأحمر في قطار التنمية الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كغيرها من المحافظات المصرية، بعد أن عانت على مدار سنوات من أزمة مساكن العشوائيات والخطرة، واكتظت مدينة الغردقة السياحية بالمناطق غير الآمنة، إلا أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية ممثلةً في محافظة البحر الأحمر استطاعت تغيير حياة آلاف الأسر للأفضل، من خلال إنشاء مجمعات صناعية ومجموعة من الطرق الرئيسية، ومنها مشروعات إسكان بديل العشوائيات، والتي من خلالها أعلنت الحكومة المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة.

وشهدت محافظة البحر الأحمر ومدنها المختلفة طفرة في عملية بناء الوحدات السكنية بديل العشوائيات بمدن “الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، تحت مسمى ”مشروع الروضة لتطوير العشوائيات"، وشملت المرحلة الأولى منه إنشاء 1705 وحدات سكنية بتكلفة 966 مليون جنيه، بواقع 850 وحدة بمدينة الغردقة بتكلفة 306 ملايين جنيه، و545 وحدة في رأس غارب بتكلفة 446 مليون جنيه، و234 وحدة في سفاجا بتكلفة 105 ملايين جنيه، إضافة إلى 76 وحدة في القصير، بتكلفة 39 مليون جنيه.

وجرى تنفيذ مشروع الروضة علي مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، فيما تجري أعمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تتكون من 2000 وحدة بواقع 1500 وحدة في الشلاتين، و500 وحدة في حلايب بتكلفة 800 مليون جنيه.

محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي أكد لـ"الدستور" أن الهدف من مشاريع تطوير المناطق العشوائي هو الحفاظ على سلامة المواطنيين ونقلهم من مساكن داهمة الخطورة لمناطق أخرى في إسكان بديل مجهز بكافة الإمكانات.

وصف حدات بديل العشوائيات بالبحر الأحمر

صممت مساحة الوحدات بديل العشوائيات في الغردقة بواقع 90 مترًا للوحدة وهي 3 غرف، وصالة، وحمام ومطبخ، حبث جرى تشطيبها كما يجري في شقق الإسكان الاجتماعي، بينما مساحة الوحدات في الجنوب 300 متر منها 70 مترا للمنزل و230 فناء سماويا، إلى جانب توافر ملعبين خماسي وسوق خدمي بمشروعي الروضة في الغردقة وسفاجا وغارب.