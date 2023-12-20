الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدون عشوائيات.. كيف واجهت البحر الأحمر العشوائيات في عهد السيسي؟

مشروعات بديل العشوائيات
مشروعات بديل العشوائيات

ضُمنت محافظة البحر الأحمر في قطار التنمية الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كغيرها من المحافظات المصرية، بعد أن عانت على مدار سنوات من أزمة مساكن العشوائيات والخطرة، واكتظت مدينة الغردقة السياحية بالمناطق غير الآمنة، إلا أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية ممثلةً في محافظة البحر الأحمر استطاعت تغيير حياة آلاف الأسر للأفضل، من خلال إنشاء مجمعات صناعية ومجموعة من الطرق الرئيسية، ومنها مشروعات إسكان بديل العشوائيات، والتي من خلالها أعلنت الحكومة المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة. 

وشهدت محافظة البحر الأحمر ومدنها المختلفة طفرة في عملية بناء الوحدات السكنية بديل العشوائيات بمدن “الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، تحت مسمى ”مشروع الروضة لتطوير العشوائيات"، وشملت المرحلة الأولى منه إنشاء 1705 وحدات سكنية بتكلفة 966 مليون جنيه، بواقع 850 وحدة بمدينة الغردقة بتكلفة 306 ملايين جنيه، و545 وحدة في رأس غارب بتكلفة 446 مليون جنيه، و234 وحدة في سفاجا بتكلفة 105 ملايين جنيه، إضافة إلى 76 وحدة في القصير، بتكلفة 39 مليون جنيه.

وجرى تنفيذ مشروع الروضة علي مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، فيما تجري أعمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تتكون من 2000 وحدة بواقع 1500 وحدة في الشلاتين، و500 وحدة في حلايب بتكلفة 800 مليون جنيه.

محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي أكد لـ"الدستور" أن الهدف من مشاريع تطوير المناطق العشوائي هو الحفاظ على سلامة المواطنيين ونقلهم من مساكن داهمة الخطورة لمناطق أخرى في إسكان بديل مجهز بكافة الإمكانات.

 وصف حدات بديل العشوائيات بالبحر الأحمر

صممت مساحة الوحدات بديل العشوائيات في الغردقة بواقع 90 مترًا للوحدة وهي 3 غرف، وصالة، وحمام ومطبخ، حبث جرى تشطيبها كما يجري في شقق الإسكان الاجتماعي، بينما مساحة الوحدات في الجنوب 300 متر منها 70 مترا للمنزل و230 فناء سماويا، إلى جانب توافر ملعبين خماسي وسوق خدمي بمشروعي الروضة في الغردقة وسفاجا وغارب.

البحر الاحمر الرئيس السيسي مساكن العشوائيات الغردقة مشروع الروضة اللواء عمرو حنفي

مواد متعلقة

محافظ البحر الأحمر يشكر الرئيس السيسى ورئيس الوزراء لتقديمهما العزاء فى وفاة قرينته

تداول 11 ألف طن بضائع و741 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أمين حزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر: الانتخابات الرئاسية كانت نموذجًا للديمقراطية

قوافل "حياة كريمة" الطبية تواصل أعمالها بمرسى علم اليوم

عضو بالشيوخ: فوز السيسي جاء بعد ملحمة ديمقراطية فريدة

عقب إعلان فوز الرئيس السيسى.. مسيرة حاشدة تجوب شوارع الغردقة

علاج آلاف الحالات وتطوير المستشفيات.. إنجازات الصحة فى 9 سنوات بالبحر الأحمر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و740 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

"تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة".. السيسي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التعدين في مصر

الأحد.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة (خاص)

حبس "تيك توكر" من أكتوبر بتهمة "فيديوهات فاضحة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس