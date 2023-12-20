الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب "إعلام القاهرة" يستكشفون خدمات التعامل مع الجمهور بشركة مياه العاصمة

تدريب طلاب إعلام
تدريب طلاب إعلام جامعة القاهرة بشركة مياه الشرب

أعلنت شركه مياه الشرب بالقاهرة عن تنظمها برنامجا تدريبيا لطلاب وطالبات أقسام (العلاقات العامة – الإعلان) بكلية الإعلام بجامعة القاهرة على مدار 3 أسابيع، لتعريفهم بالإجراءات التي تتم داخل الإدارات التابعة لقطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة (الإعلام -التوعية – استطلاع الرأى – خدمة العملاء – الخط الساخن – خدمة العملاء)، في التعامل مع جمهور الشركة (الداخلى – الخارجى) لبناء والحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية.

وأوضحت الشركة أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع العملية التى ساهم فيها الطلاب بطرح أفكار إبداعية لتنفيذ حملات توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع، كما أبدوا حماسا كبيرا في أثناء تنفيذ التدريب والمشاركة فى أنشطة الإدارات المختلفة.

ومن ناحيته، أكد المهندس مصطفى الشيمى، حرص الشركة على استدامة مشاركة كافة منظمات المجتمع ومنها المؤسسات التعليمية والجامعات لتحقيق أهداف الشركة فيما يتعلق ببناء وعى المواطن فى الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والتصدى للسلوكيات السلبية.

طلاب التمريض يزورون محطة مياه الروضة

وكانت استقبلت الشركة وفدا من طلاب وطالبات كلية التمريض قسم صحة المجتمع بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات بالمقطم  في زيارة ليست الأولى من نوعها، لمحطة مياه الروضة، وتبلغ مساحاتها 9 أفدنة وتنتج ما يقارب 163650 مترا مكعبا يوميًا، ويبلغ عدد السكان الذين المستفيدين من خدمات المحطة  654600 نسمة تقريبًا وتغذى مناطق المعادى والمقطم وعين الصيرة ومنشأة ناصر.

وتضمن برنامج الزيارة شرح الجهود التى تبذلها الشركة  لتوفير كوب مياه صحى وآمن بما فى ذلك شرح لمراحل تنقية المياه بداية من المأخذ بنهر النيل مرورا بالمروقات والمرشحات حتى وصولها للمواطنين مياه صالحة للشرب ومطابقة لمعايير الجودة والمواصفات العالمية، بالإضافة للإطلاع على أسلوب عمل المعمل بالمحطة، والذى يمتاز بتطبيقه أحدث التكنولوجيات العالمية الحديثة، ومتابعة جميع مراحل تنقية المياه ورفع عينات بشكل دوري كل ساعة، للتأكد من جودة المياه المنتجة.

وأبدى الطلاب والطالبات والمرافقين، عجابهم الشديد بالجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب بالقاهرة في سبيل توصيل مياه نقية لكافة عملائها، إضافة إلى الخدمات الهائلة التي في تطور وتجدد متواصل.

تدريب طلاب إعلام جامعة القاهرة بشركة مياه الشرب
تدريب طلاب إعلام جامعة القاهرة بشركة مياه الشرب
تدريب طلاب إعلام جامعة القاهرة بشركة مياه الشرب
تدريب طلاب إعلام جامعة القاهرة بشركة مياه الشرب
تدريب طلاب إعلام جامعة القاهرة بشركة مياه الشرب
تدريب طلاب إعلام جامعة القاهرة بشركة مياه الشرب
تدريب طلاب إعلام جامعة القاهرة بشركة مياه الشرب
تدريب طلاب إعلام جامعة القاهرة بشركة مياه الشرب
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