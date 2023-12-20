الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فيكتورى فخرى يكشف تفاصيل نشأة مصنع "دايس" وعدد العاملين به

شركة دايس
شركة دايس

قال فيكتور فخري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دايس، إن الشركة قلعة كبيرة مكونة من 14 مصنعًا في 6 محافظات وفريق العمل فيها يصل إلى 12 ألف عامل.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الشركة تعد أكبر 10 شركات في تصدير الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن بداية الشركة كانت من 1998، وكانت للتصدير فقط وأن الشركة بدأت في البيع المحلي بالسوق المصري من 2012.

وأكد أن المصنع هو قصة نجاح بدأت بـ45 ماكينة، ووصلت اليوم إلى 4500 ماكينة وأصبح لديهم 3 مصانع نسيج و3 مصنع للصباعة والتطريز، ويوجد لديهم أفضل مطبعة للتوب كاملًا.

صناعة متكاملة من البداية للنهاية

وأشار إلى أنه منذ 3 سنوات لتعميق الصناعة ولتخفيف ضغط الاستيراد قرروا عمل مصنع  لصناعة الأستك، وأصبح يكفي إنتاج المصنع والمصانع الأخرى وأصبح يوجد لديهم صناعة متكاملة من البداية للنهاية، مؤكدًا أن بقايا القماش، "القصاقيص"، تم عمل برتوكول تعاون مع إحدى المصانع لتكون مصدر دخل للمرأة المعيلة في صناعة السجاد اليدوي.

فيكتور فخرى شركة دايس فريق العمل تصدير الملابس السوق المصري صاحبة السعادة

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