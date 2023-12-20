"تطوير التعليم": نقابة التكنولوجيين حلم تحقق بعد طول انتظار (فيديو)

قال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لتطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن إقرار البرلمان لقانون نقابة التكنولوجيين يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره من قبل خريجي بكالوريوس التكنولوجيا وبعض كليات التعليم الصناعي الذين لم يكون لهم نقابة مهنية سابقا.

وأوضح "حسني"، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن المجلس الأعلى للجامعات أقر بكالوريوس التكنولوجيا منذ عام 2013، وأن صندوق تطوير التعليم أطلق مشروعات تسمى مجمعات التعليم المتكاملة، والتي تمنح خريجيها درجة بكالوريوس تكنولوجي، وهي الدرجة الوحيدة المخصصة لهذا النوع من التعليم.

وأضاف أن نقابة التكنولوجيين جاءت كهدف كبير تم تحقيقه بعد سلسلة من الإنجازات في مجال التعليم الفني والتكنولوجي خلال الخمس سنوات الأخيرة، مثل إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس التكنولوجية التطبيقية، والتي تساهم في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.