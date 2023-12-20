الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مقترح مخطط التنمية السياحية لمنطقة الفرما

اجتماع اللواء عادل
اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لاستعراض مخطط التنمية السياحية لمنطقة مسار العائلة المقدسة، وذلك في إطار النهضة السياحية التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة، وبما يتناسب مع عظمة المكان وتحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مسار العائلة المقدسة وإحيائها، باعتبارها ذات أهمية دينية وتاريخية كبرى. 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة، والقس بيمين مسئول العلاقات العامة بمطرانية بورسعيد وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

 

محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل مجلس أمناء العائلة المقدسة «بورسعيد الفرما »

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول الخطوات التنفيذية للمشروع لتنفيذه علي اعلي مستوي لتنمية وتطوير  مسار رحلة العائلة المقدسة وتحديدا منطقة الفرما، مؤكدا ضرورة وضع خطة للعمل بما يحقق مشروع سياحي متكامل، والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية وتوحيد الجهود ووضع رؤية واضحة وفقا لخطة زمنية محددة تتناسب مع موارد الدولة.

ووجه محافظ بورسعيد، بتشكيل مجلس أمناء يتكون من رئيس مجلس وأمين عام للمجلس والأعضاء تمثل عددا من الجهات التنفيذية وممثل الكنيسة، وذلك لتولي المهام الخاصة بالمشروع للخروج بالمشروع بأفضل صورة ممكنة واستغلال تلك المواقع كممر تنمية حقيقية للجذب السياحي لملايين السائحين.

كما وجه المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة، الشكر لمحافظ بورسعيد للترحيب بجميع المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية واستعرض مخططات التنمية السياحية لنقاط المسار، وأكد أهمية إنشاء منتجع بمنطقة الفرما للتنمية السياحية لمنطقة الفرما، ليأتي ضمن الحفاظ على مسار العائلة المقدسة ويمثل أهمية دينية وتاريخه وسياحية.

وأشار الجندي إلى أن أهمية المشروع تأتي من كونه يحمل موروثا تراثيا ودينيا يمكن إحياؤه ويمثل أهمية دينية كبرى للكثيرين حول العالم، نظرا لكون الفرما هي بداية مسار العائلة المقدسة داخل مصر،  وإحياء المسار يسهم في الترويج السياحي لمصر، فضلا عن تحقيق عوائد جيدة على الاقتصاد المصري،  فضلا عن تطوير المناطق المحيطة بالمسار، لافتا أن محافظة بورسعيد تستطيع تقديم كافة الخدمات اللوجيسيتية للاستغلال الامثل لموقع مسار العائلة المقدسة.

ومن جانبه،  أشاد القس بيمين مسئول العلاقات العامة بمطرانية بوسعيد  بالتعاون وتقديم كل الدعم لبناء دير سياحي جديد ذات اهميه دينية وتاريخه عظيمة،مؤكدا علي تقديم كل الدعم لنجاح هذا المشروع والتي يعتبر مزار سياحي ديني للزوار من داخل مصر وخارجها لزيادة الأماكن المقدسة ببورسعيد وهناك عدد كبير الأقباط حريصون ويستهدفون الزيارة الدينية لمسار العائلة المقدسة بالعالم،  متطرقا للحديث عن تأثير المشروع داخليا وخارجيا،  قائلا: أن خروج مشروع العائلة المقدسة للنور أصبح حقيقة.

اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
العائلة المقدسة بورسعيد سياحة تشكيل لجنة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد: بدء الخطوات التنفيذية لانضمام المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي الشامل

محافظ بورسعيد يزور رئيس محكمة بورسعيد ويشيد بجهود الهيئة القضائية خلال الانتخابات

تفريغ 1802 سيارة وتصدير خام الكلينكير والملح بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

"أرسى دعائم الوطنية والتنمية".. مطرانية بورسعيد تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية

محافظ بورسعيد مهنئًا الرئيس السيسى بفوزه: فخور بالإنجازات تحت قيادته

بالمزمار.. مواطنو بورسعيد يحتفلون بفوز السيسى فى الانتخابات

"الغضبان" يتابع سير العمل داخل محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد (صور)

محافظ بورسعيد يهنِّئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى