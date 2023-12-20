محافظ بورسعيد يستعرض مقترح مخطط التنمية السياحية لمنطقة الفرما

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لاستعراض مخطط التنمية السياحية لمنطقة مسار العائلة المقدسة، وذلك في إطار النهضة السياحية التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة، وبما يتناسب مع عظمة المكان وتحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مسار العائلة المقدسة وإحيائها، باعتبارها ذات أهمية دينية وتاريخية كبرى.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة، والقس بيمين مسئول العلاقات العامة بمطرانية بورسعيد وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل مجلس أمناء العائلة المقدسة «بورسعيد الفرما »

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول الخطوات التنفيذية للمشروع لتنفيذه علي اعلي مستوي لتنمية وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة وتحديدا منطقة الفرما، مؤكدا ضرورة وضع خطة للعمل بما يحقق مشروع سياحي متكامل، والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية وتوحيد الجهود ووضع رؤية واضحة وفقا لخطة زمنية محددة تتناسب مع موارد الدولة.

ووجه محافظ بورسعيد، بتشكيل مجلس أمناء يتكون من رئيس مجلس وأمين عام للمجلس والأعضاء تمثل عددا من الجهات التنفيذية وممثل الكنيسة، وذلك لتولي المهام الخاصة بالمشروع للخروج بالمشروع بأفضل صورة ممكنة واستغلال تلك المواقع كممر تنمية حقيقية للجذب السياحي لملايين السائحين.



كما وجه المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة، الشكر لمحافظ بورسعيد للترحيب بجميع المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية واستعرض مخططات التنمية السياحية لنقاط المسار، وأكد أهمية إنشاء منتجع بمنطقة الفرما للتنمية السياحية لمنطقة الفرما، ليأتي ضمن الحفاظ على مسار العائلة المقدسة ويمثل أهمية دينية وتاريخه وسياحية.

وأشار الجندي إلى أن أهمية المشروع تأتي من كونه يحمل موروثا تراثيا ودينيا يمكن إحياؤه ويمثل أهمية دينية كبرى للكثيرين حول العالم، نظرا لكون الفرما هي بداية مسار العائلة المقدسة داخل مصر، وإحياء المسار يسهم في الترويج السياحي لمصر، فضلا عن تحقيق عوائد جيدة على الاقتصاد المصري، فضلا عن تطوير المناطق المحيطة بالمسار، لافتا أن محافظة بورسعيد تستطيع تقديم كافة الخدمات اللوجيسيتية للاستغلال الامثل لموقع مسار العائلة المقدسة.

ومن جانبه، أشاد القس بيمين مسئول العلاقات العامة بمطرانية بوسعيد بالتعاون وتقديم كل الدعم لبناء دير سياحي جديد ذات اهميه دينية وتاريخه عظيمة،مؤكدا علي تقديم كل الدعم لنجاح هذا المشروع والتي يعتبر مزار سياحي ديني للزوار من داخل مصر وخارجها لزيادة الأماكن المقدسة ببورسعيد وهناك عدد كبير الأقباط حريصون ويستهدفون الزيارة الدينية لمسار العائلة المقدسة بالعالم، متطرقا للحديث عن تأثير المشروع داخليا وخارجيا، قائلا: أن خروج مشروع العائلة المقدسة للنور أصبح حقيقة.

اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد