الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل الأسبق: مصر تحاسب على فواتير ما يحدث فى المنطقة

جلال السعيد
جلال السعيد

قال جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، إن مصر تدفع فواتير ما يحدث في ليبيا والسودان وفلسطين واليمن وسوريا، متمنيًا أن تحل هذه المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة. 

وتابع "السعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مصر أنفقت الكثير في مجال البنية التحتية سواء في الطرق أو الكباري أو السكة الحديد أو الموانئ أو الكهرباء، وعلينا أن نجلب الاستثمار الذي يستفيد من هذه البنية الأساسية للعمل على تقليل الفجوة الدولارية الموجودة الآن من خلال زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة القدرة على التصدير.

هناك حاجة لتغيير بعض الأفكار المتعلقة ببيع ممتلكات الدولة للمستثمرين

وأشار إلى أن هناك حاجة لتغيير بعض الأفكار المتعلقة ببيع بعض ممتلكات الدولة للمستثمرين، لأن بيع أي فندق على سبيل المثال لن يؤدي إلى نقله إلى خارج البلد، فالفندق سيظل في مصر، والعمالة ستظل مصرية، والفندق سيدفع الضرائب للدولة المصرية.

وزير النقل الاسبق مصر فواتير التحديات مجال البنية التحتية الاستثمار

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