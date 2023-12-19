الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوي يكشف أهم ما حققته الحرب في غزة عالميًا

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الكاتب والمفكر  محمد سلماوي، إن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية لأن التشابك بينهما كبير وحساس جدًا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن مشروع التهجير القسري يستهدف مصر ولا تستطيع أن تفصل ما يحدث عن الأمن القومي المصري ودور مصر العربي، مشيرًا إلى أنه لا يرى حلًا قريبًا للحرب رغم أنه لابد أن نعترف أنها حققت أشياء كثيرة جدًا.

وأكد أن من ضمن ماحققته الحرب في غزة هي إعادة القضية الفلسطينية للصدارة لأنها كانت تكاد تُنسى وبعض الدولة كانت تحتفل بالتطبيع، كما كشفت عن زيف السردية الإسرائيلية المعممة غربيًا وأن عدد الناس التي تخرج في الشوارع تثبت أنها لم تعد تصدق السردية الإسرائيلية التي عاشت أسيرة لها 70 عامًا وخلقت نوعًا من التعاطف غير المسبوق مع القضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي استبق وطالب بحل الدولتين

وتابع، أن كل هذه أدوات نستطيع ان نبدأ بها على الأقل جهود التسوية والرئيس السيسي سبق ذلك كله وقطع شوطًا كبيرًا بالمطالبة بحل الدولتين ليكون بداية لحل الأزمة.

محمد سلماوى غزة القضية الفلسطينية زيف السردية الإسرائيلية التعاطف الرئيس السيسي

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