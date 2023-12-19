الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عليّ الدين هلال: الحوار المبنى على التعددية وتنوع الآراء هو أساس العمل والفكر

جريدة الدستور

قال د.عليّ الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن المشهد الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي تصور ديمقراطي مهم ينبغي البناء عليه وتطويره وتدعيم أركانه.

أضاف هلال، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحوار المبني على التعددية وتنوع الآراء هو أساس العمل والفكر والبوصلة التي يجب الاهتداء بها.

وأشاد د.علي الدين هلال، بلقاء الرئيس السيسي بقصر الاتحادية المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024: "حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

أوضح علي الدين هلال أن المنافسين قادوا حملة راقية ركزوا على الأفكار ولم تتجه للأشخاص، ولقاء الرئيس اليوم، يؤكد أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وبالمعني السياسي الاختلاف في الآراء ليس عداوة وأن هناك متنافسين سياسيين، وأنه من الطبيعي أن يكون هناك أحزاب تسعى للحكم.

القاهرة الإخبارية الحوار الوطنى المشهد الانتخابي الاستحقاق الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين انتخابات رئاسة الجمهورية

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