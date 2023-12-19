الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"1+1" ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

مهرجان القاهرة للفيلم
مهرجان القاهرة للفيلم القصير

يشارك فيلم 1+1 للمخرجة آلاء محمود ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (19 -22 ديسمبر)، حيث ينافس في مسابقة الفيلم المصري، ويُعرض يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 7 مساءً في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، والعرض مجاني بأسبقية الحضور.

فيلم 1+1

وكان 1+1 قد شارك مؤخرًا في مهرجان البحرين السينمائي، ونافس في مهرجان فيلمي الأول بباريس، وعُرض في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان طرابلس السينمائي في لبنان ومهرجان شرم الشيخ السينمائي، وهو من بطولة أمير المصري وسارة عبد الرحمن، وتصوير ماريو غالي وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا. 

تدور الأحداث بعدما تقضي الحرب الكبرى على المدينة، يتبقى رجل وامرأة ينتمي كل منهما إلى طرف مختلف من المتحاربين. يجد الثنائي نفسهما في موقف يحتم عليهما العيش في صراع بين القتال والعيش في سلام.

آلاء محمود مخرجة مصرية، أخرجت العديد من الأفلام القصيرة من بينها بالون عام 2016، وفيلم مين اللي بيختار في 2018 أخرجته أثناء دراستها في المعهد العالي للسينما، والذي شارك في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية ومهرجان تريس كورت السينمائي. وأحدث أعمالها هو فيلم 1+1.

تحمل دورة مهرجان القاهرة للفيلم القصير شعار "هنفضل نحلم - السينما سلاحنا" لتواكب الأحداث الحالية، مؤكدًا أن الدورة ستعمل على دعم القضية الفلسطينية، لأن هذا هو الدور الذي لا بد أن يلعبه الفن والمهرجانات والأنشطة الفنية بشكل عام.

من المقرر أن يشارك هذه الدورة 34 فيلمًا روائيًا تسجيليًا قصيرًا من مصر ودول مختلفة تتنافس فيها على أربع مسابقات، مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب.

إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منها ورشة مبادئ سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري، والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منها ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال، وورشة تحت عنوان "درامية مصادر الإضاءة الطبيعية والصناعية نهار وليل داخلي وخارجي" لمدير التصوير نزار شاكر.

كما من المقرر أن تقام ورشتان منهما ورشة تحت عنوان سيناريو الفيلم القصير دراميًا وإنتاجيًا للدكتورة ثناء هاشم، أستاذ مساعد قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وورشة توجيه الممثل للمخرجة چيهان إسماعيل، وفي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر ورشة الإخراج السينمائي للمخرج خالد الحجر.

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