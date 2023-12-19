ختام بطولة شمال إفريقيا للمدارس فى مصر بحضور جمال علام

اختتمت، الثلاثاء، بطولة شمال إفريقيا للمدارس التى استضافتها مصر، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد، ودينا الرفاعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبدالحكيم الشلمانى رئيس اتحاد شمال افريقيا.

حقق كلا من منتخب المغرب بنات ومنتخب ليبيا بنين المركز الأول للبطولة، وجاء فى المركز الثانى كلا من منتخب مصر بنين وبنات، وفى المركز الثالث جاء كلا من منتخب المغرب بنين وليبيا بنات، حيث خصص اتحاد شمال إفريقيا جائزة 100 ألف دولار للمركز الأول و75 ألف دولار للمركز الثانى، و50 ألف دولار للمركز الثالث.

أقيمت البطولة فى الفترة من 17 حتى 19 ديسمبر الجارى، بمشاركة 6 منتخبات من مصر، المغرب وليبيا (بواقع 3 فرق من الأولاد والفتيات) ضمن الفئة العمرية أقل من 15 سنة.

وتُعد هذه النسخة هى الثانية والتى نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي لكأس شمال أفريقيا للمدارس، حيث قام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة واختيار حاتم سرور مديرا للبطولة، التى تعد إحدى البطولات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للمدارس، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للمدارس.