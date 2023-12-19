الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ختام بطولة شمال إفريقيا للمدارس فى مصر بحضور جمال علام

بطولة شمال افريقيا
بطولة شمال افريقيا للمدارس

اختتمت، الثلاثاء، بطولة شمال إفريقيا للمدارس التى استضافتها مصر، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد، ودينا الرفاعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبدالحكيم الشلمانى رئيس اتحاد شمال افريقيا.

حقق كلا من منتخب المغرب بنات ومنتخب ليبيا بنين المركز الأول للبطولة، وجاء فى المركز الثانى كلا من منتخب مصر بنين وبنات، وفى المركز الثالث جاء كلا من منتخب المغرب بنين وليبيا بنات، حيث خصص اتحاد شمال إفريقيا جائزة 100 ألف دولار للمركز الأول و75 ألف دولار للمركز الثانى، و50 ألف دولار للمركز الثالث.

أقيمت البطولة فى الفترة من 17 حتى 19 ديسمبر الجارى، بمشاركة 6 منتخبات من مصر، المغرب وليبيا (بواقع 3 فرق من الأولاد والفتيات) ضمن الفئة العمرية أقل من 15 سنة.

وتُعد هذه النسخة هى الثانية والتى نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي لكأس شمال أفريقيا للمدارس، حيث قام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة واختيار حاتم سرور مديرا للبطولة، التى تعد إحدى البطولات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للمدارس، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للمدارس.

بطولة شمال افريقيا للمدارس جمال علام اتحاد الكرة منتخب مصر للمدارس منتخب المغرب

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى