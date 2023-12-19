الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق كلى لمحور عمرو بن العاص بالجيزة 5 ساعات..غدًا

محور عمرو بن العاص
محور عمرو بن العاص بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال اختبار أحمال محور عمرو بن العاص بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" تجاه شارع الأهرام تحديدًا أعلى شارع المحولات في المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وشارع ترسا وذلك لتحقيق أعلي معايير السلامة. 


وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور عمرو بن العاص فى الإتجاه والمنطقة المشار إليهما وذلك لمدة (5) ساعات غدًا الأربعاء ابتداء من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٢ عصرًا. 


وقد كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لتسهيل عملها وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية. 
 

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

 

كان شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

غلق كلي محور عمرو بن العاص محور المنيب محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة: غلق كلى أسفل كوبرى 8 بطريق الواحات لمدة يومين

توافد العشرات على لجان محافظة الجيزة الانتخابية (صور)

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى