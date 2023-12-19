غلق كلى لمحور عمرو بن العاص بالجيزة 5 ساعات..غدًا

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال اختبار أحمال محور عمرو بن العاص بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" تجاه شارع الأهرام تحديدًا أعلى شارع المحولات في المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وشارع ترسا وذلك لتحقيق أعلي معايير السلامة.



وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور عمرو بن العاص فى الإتجاه والمنطقة المشار إليهما وذلك لمدة (5) ساعات غدًا الأربعاء ابتداء من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٢ عصرًا.



وقد كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لتسهيل عملها وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.



وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

كان شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.