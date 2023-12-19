أستاذ علاقات دولية: الأمن الأوروبي بالكامل "في خطر" في ظل حرب غزة

قال د.رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاحتلال يحاول بكل الطرق الآن تنفيذ فكرة الإبادة الجماعية من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالكامل.

الإبادة الجماعية

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الولايات المتحدة تساند بقوة الاحتلال في تنفيذ جرائمه في حق الإنسانية الفلسطينية، ولهذا يقوم الاحتلال باختراق كافة القوانين الدولية ويعلم جيدًا أنه لن يتعرض للمسائلة الدولية الجنائية بسبب مساندة أمريكا له.

وتابع أن الرئيس السيسي يتحرك في أكثر من مسار من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم، حيث تعمل مصر جاهدة من الناحية الدبلوماسية والإنسانية لنصرة القضية الفلسطينية.

الأمن الأوروبي في خطر

أشار إلى أن الأمن الأوروبي مهدد مع استمرار الحرب بفلسطين، حيث استمرار جرائم الاحتلال في فلسطين يعني احتمالية زيادة الهجرة الغير شرعية إلى كافة الدول الأوروبية للهروب من هذه الإبادة التي يتعرض لها شعب فلسطين وسط غياب للضمير العالمي.