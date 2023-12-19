معاناة مستمرة.. كيف تواجه السودانيات العنف في ظل استمرار الصراع؟

في ظل تصاعد الأحداث المشتعلة في السودان واستمرار الحرب التي دخلت في شهرها التاسع على التوالي، تدفع النساء في السودان ثمن ويلات الحرب الدائرة بين قوات الجيش السوداني والميليشا المتمردة قوات الدعم السريع.

نساء سودانيات يصفن معاناتهن منذ اندلاع الحرب في أبريل



في الآونة الأخيرة، اجتمعت مؤخراً نساء سودانيات من خلفيات مختلفة في نيروبي لمناقشة الحرب الوحشية التي اجتاحت بلادهن خلال الأشهر الماضية، ومع عدم وجود نهاية في الأفق، يشعرن أن أصواتهن قد تم إسكاتها ويتوقون إلى المساهمة في حل الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتشريد الملايين منذ 15 أبريل.

ومع احتدام المعارك في السودان بعدما دخلت عاصمة النازحين مدينة مدني، فقد تتعرض النساء إلى العديد من المعاناة والأزمات في ظل اغتصابهن من قبل قوات الدعم السريع وتناول حبوب منع الحمل.

كما وصف نساء سودانيات معاناتهن منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي، بعد تعرضهن للتحرش والعنف الجنسي في السودان، حيث تتحمل المرأة السودانية وطأة الحرب الشرسة التي بدأت في منتصف أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقد نزح أكثر من ستة ملايين شخص منذ اندلاع الحرب الجديدة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 105,000 امرأة حامل حاليًا، وفقًا للأمم المتحدة، ومن بين 1.2 مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة، هناك ما يقرب من تسعة من كل 10 أشخاص هم من النساء والأطفال.

كما أن نظام الرعاية الصحية في السودان في حالة محفوفة بالمخاطر – 70 إلى 80 بالمائة من المستشفيات في مناطق النزاع لا تعمل – مع عواقب وخيمة على النساء اللاتي يحتاجن إلى أدوية صحية ومنع حبوب الحمل في ظل الاغتصاب المستمر.

الصحة العالمية: العنف الجنسي في السودان وباء

وأصبح العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وباءً، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من أربعة ملايين امرأة وفتاة معرضات لخطر العنف الجنسي في السودان.

وبينما اتهم تقرير خبراء الأمم المتحدة قوات الدعن السريع بانتهاك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الاستخدام الوحشي والواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع.

وقال الخبراء، إن بعض حالات الاغتصاب المبلغ عنها تبدو ذات دوافع عرقية وعنصرية، في صدى مخيف لأزمة دارفور قبل 20 عاما.

وخلص التقرير، أن قوات الدعم السريع ارتكبت "عددًا مذهلاً من جرائم الاغتصاب وجرائم الحرب الأخرى" خلال الهجمات على الجنينة، عاصمة غرب دارفور، بين أواخر أبريلوأواخر يونيو 2023.

وثّقت المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي مئات الحالات لنساء وقعن ضحايا لقوات الدعم السريع، إما اختفين قسرا أثناء محاولتهن الفرار من القتال، أو اختطفن للحصول على فدية، أو اختطفن وأجبرن على العمل كعبيد جنس.

وقالت إحدى الناجيات البالغة من العمر 21 عاماً: “أنا حامل في الشهر الرابع”،"لا أستطيع حتى أن أحسب عدد المرات التي تعرضت فيها للاغتصاب".