الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد "التنسيقية" يقدم واجب العزاء فى وفاة أمير دولة الكويت

وفد التنسيقية
وفد التنسيقية

قدم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واجب العزاء في وفاة الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك صباح اليوم بمقر السفارة الكويتية بالقاهرة.

 

وكان في استقبال وفد التنسيقية، السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، حيث أعرب وفد التنسيقية للسفير عن خالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعبًا في مصابهم الأليم، وحرص أعضاء وفد التنسيقية على التدوين فى دفتر العزاء بالسفارة.

وضم وفد التنسيقية كلًا من محمد موسى نائب محافظ المنوفية ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية سامح كامل وشيماء كمال الدين.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الشيخ نواف الأحمد دولة الكويت مقر السفارة الكويتية سفير دولة الكويت

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