الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عايزة أجيب فلوس كتير".. اعترافات سيدة تنشر فيديوهات فاضحة على "تيك توك"

حبس سيده
حبس سيده

وقفتسيدة التيك توك صاحبة الفيديوهات الفاضحة التي ألقي القبض عليها في منطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، أمام جهات التحقيق، حيث أدلت باعترافات مثيرة، وقالت إنها ترفع فيديوهات خليعة وصور شبه عارية فيها، بحثا عن المال فقط لا غير.

 

سيدة التيك توك كشف في اعترافاتها، أنها قد وجدت سبيلا لجني المال بمنتهى السهولة، وذلك من خلال عمل فيديوهات بها إيحاءات جنسية وإظهارها من خلال ارتداء ملابس مثيرة لجذب الشباب لمشاهدتها مما يساهم في تحقيق الأراباح مع ارتفاع المشاهدات.

 

وقال إنها كانت تنشر تلك الفيديوهات من خلال منصة التواصل الاجتماعي التيك توك، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بالاحتفاظ بتلك الفيديوهات على هاتفها المحمول.

 

كانت أجهزة الأمن قد ضبطت إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة بإنشاء حساب إلكترونى عبر تطبيق تيك توك وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية. 

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