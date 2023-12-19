عليّ الدين هلال يكشف احتمال حدوث تغيير وزاري مع ولاية رئاسية جديدة

أكد د.عليّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، ضرورة تنمية الصناعة والزراعة في مصر؛ لمواكبة مرحلة البناء والتطوير التي تشهدها البلاد في عهد الجمهورية الجديدة.

وقال هلال، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على شاشة صدى البلد أن الدول الكبرى لم تحقق التقدم بالاعتماد على قطاعات التشييد والبناء فقط، بل بالاستثمار في الصناعة والزراعة والابتكار فيهما.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بدور القوى الناعمة في مصر كالفن والسينما والموسيقي والتأليف، في تعزيز صورة مصر ونشر ثقافتها وقيمها في العالم، داعيًا إلى دعم هذه القوى وتطويرها لتحقيق النفوذ الثقافي والسياسي لأم الدنيا.

وتحدث مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني عن احتمال حدوث تغيير وزاري مع بدء ولاية رئاسية جديدة، مؤكدا أهمية أن يكون الوزير السياسي لديه الخبرة والرؤية السياسية التي تمكنه من اتخاذ القرارات الصحيحة وفقًا لاختصاصاته وسياسة الدولة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة الأسبق عن تفاؤله بمستقبل مصر، مشيرًا إلى أن المواطنين أبدوا دعمهم الكبير للقيادة السياسية في الانتخابات الرئاسية، رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقال إن المواطن ينتظر التغيير والتحسين في حياته وأن الحكومة مطالبة بالاستفادة من هذا الدعم والعمل على خدمة المواطن وتخفيف معاناته.