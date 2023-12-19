الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عليّ الدين هلال يكشف احتمال حدوث تغيير وزاري مع ولاية رئاسية جديدة

علي الدين هلال
علي الدين هلال

أكد د.عليّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، ضرورة تنمية الصناعة والزراعة في مصر؛ لمواكبة مرحلة البناء والتطوير التي تشهدها البلاد في عهد الجمهورية الجديدة.

وقال هلال، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على شاشة صدى البلد أن الدول الكبرى لم تحقق التقدم بالاعتماد على قطاعات التشييد والبناء فقط، بل بالاستثمار في الصناعة والزراعة والابتكار فيهما.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بدور القوى الناعمة في مصر كالفن والسينما والموسيقي والتأليف، في تعزيز صورة مصر ونشر ثقافتها وقيمها في العالم، داعيًا إلى دعم هذه القوى وتطويرها لتحقيق النفوذ الثقافي والسياسي لأم الدنيا.

وتحدث مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني عن احتمال حدوث تغيير وزاري مع بدء ولاية رئاسية جديدة، مؤكدا أهمية أن يكون الوزير السياسي لديه الخبرة والرؤية السياسية التي تمكنه من اتخاذ القرارات الصحيحة وفقًا لاختصاصاته وسياسة الدولة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة الأسبق عن تفاؤله بمستقبل مصر، مشيرًا إلى أن المواطنين أبدوا دعمهم الكبير للقيادة السياسية في الانتخابات الرئاسية، رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقال إن المواطن ينتظر التغيير والتحسين في حياته وأن الحكومة مطالبة بالاستفادة من هذا الدعم والعمل على خدمة المواطن وتخفيف معاناته.

صالة التحرير عزة مصطفى لحوار الوطني الصناعة الزراعة مصر الجمهورية الجديدة استاذ العلوم السياسية علي الدين هلال الفن والسينما مستقبل مصر الانتخابات الرئاسية الازمات الاقتصادية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

"الزراعة" تعلن موعد تراجع أسعار البصل: هذه هى الأسباب

"الزراعة" تكشف مفاجآت صادمة عن محكتري البصل: هذا سعره غدًا

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى