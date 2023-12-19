الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

“انت كبيرنا”.. حكيم يحتفل على طريقته بفوز الرئيس السيسي بالولاية الثالثة

حكيم
حكيم

طرح النجم حكيم أغنية "أنت كبيرنا" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب، وهى الأغنية التى يهنئ من خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه فترة رئاسية جديدة عقب الانتخابات الأخيرة، التى اكتسح خلالها الانتخابات بتصويت المصريين.

وتخطت نسب مشاهدة كليب "انت كبيرنا" عدد الـ 5 آلاف مشاهدة بمجرد طرحها مساء أمس، عقب الإعلان عن فوز رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، بتصويت 39.702.451 مواطن، بنسبة مشاركة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة، حيث  عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307.

“انت كبيرنا” غناها حكيم لأول مرة خلال خلال المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، لدعوة وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي في السباق الرئاسي، قبل أن يطرحها حكيم مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية رئاسية ثالثة.

انت كبيرنا لحكيم تتخطي الـ 5 آلاف مشاهدة عبر يوتيوب انت كبيرنا حكيم النجم حكيم أغنية أنت كبيرنا 5 آلاف مشاهدة عبر يوتيوب يوتيوب

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