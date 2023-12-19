الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حكيم يطرح كليب "أنت كبيرنا" لتهنئة الرئيس السيسى بعد نجاحه بالانتخابات

حكيم
حكيم

طرح النجم حكيم أغنية "انت كبيرنا" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب، وهى الأغنية التى يهنئ من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد توليه فترة رئاسية جديدة عقب الانتخابات الأخيرة، التى اكتسح خلالها الانتخابات بتصويت المصريين.

وهي نفس الأغنية التى سبق وغناها حكيم من قبل فى أول أسبوع من الشهر الجارى خلال مؤتمر تم عقده داخل استاد القاهرة، خلال الفقرة الفنية للمؤتمر الختامي الحاشد لحزب مستقبل وطني، في الثامن من ديسمبر بمشاركة مختلف جموع المواطنين وقتها على مستوى المحافظات للتأكيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في السباق الرئاسي وقتها، قبل أن يطرحها حكيم مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عقب نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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