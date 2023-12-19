الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عقيلة صالح: تأسيس حكومة واحدة بليبيا فى مصلحة المجتمع الدولى

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي إنّ المجتمع الدولي يجب أن يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها للإشراف على الانتخابات في البلاد، لأنها ستكون حكومة شرعية.

أضاف رئيس مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ وجود حكومتين في شرق وغرب ليبيا ليس في مصلحة الوطن وأصدقائه وجيرانه وشركائه والمجتمع الدولي، لأنه لا يجوز أن توجد حكومتان في بلد واحد.

أوضح رئيس النواب الليبي أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات، فالمفوضية استلمت القوانين الجاهزة للانتخابات، لكنها طلبت حكومة واحدة، وبالتالي فإن تشكيل الحكومة أمر لا مناص منه، فالقوانين صدرت ونُشرت في الجريدة الرسمية ويجب العمل بها وفقًا لما هو منشور.

المجتمع الدولي حكومة الوحدة الوطنية حكومة شرعية الانتخابات القاهرة الإخبارية عقيلة صالح

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