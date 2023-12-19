جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

أجرى محمد صلاح وبقية أعضاء فريق ليفربول زيارتهم السنوية إلى مستشفى ألدر هاي للأطفال في ويست ديربي.

ونشر ليفربول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الفريق يحتفل بعيد الميلاد مع المرضى والموظفين في "ألدر هاي" وعلقوا عليه قائلًا: "إنه دائمًا وقت خاص عندما نتمكن من زيارة المرضى الشجعان وعائلاتهم".

وإلى جانب محمد صلاح، شارك في الزيارة السنوية لاعبون آخرون، من بينهم فيرجيل فان ديك، وأليسون، وترينت ألكسندر أرنولد، ودومينيك زوبوسزلاي.

انتقادات لاذعة

بمجرد انتشار صور محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، على منصات التواصل الاجتماعي، انهالت تعليقات المتابعين المعادية لاحتفال الفرعون المصري بالكريسماس مع أطفال إنجلترا، تزامنًا مع ما يحدث مع أطفال غزة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، والتي بدأت منذُ السابع من أكتوبر ومستمرة حتى اليوم.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة إلى اللاعب المصري محمد صلاح، بعد ظهوره في احتفالات عيد الميلاد مع أطفال ومرضى إنجلترا في أحد مستشفيات الأطفال، وظهوره الذي لفت الأنظار، خاصة أنَّ هذا الاحتفال يأتي في أعقاب ارتفاع حصيلة الشهداء من أطفال فلسطين والتدمير الذي يشهده قطاع غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي.

تعليقات بسبب أطفال غزة

وعلّق الكثيرون على صور محمد صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم: "مش مكسوف من نفسك وأطفال غزة ترتجف من البرد وتبكي من الجوع، ده غير إنه حرام شرعًا يا مسلم واسمك محمد، عمومًا مش كل الأرواح مقدسة يا صلاح. أرواحنا في الفردوس وأرواحهم في سقر".

تعليقات أحد المتابعين

وقال آخر: "في ظل ما أطفال غزة بتموت من القهر والبرد والجوع وبتتعرض للتعذيب كل يوم، إنت رايح تحتفل وتضحك مع أطفال إنجلترا، طيب كنتوا لميتوا تبرعات لأطفال غزة وكسيتوا الأطفال إللي مش لاقية غطاء ولا أكل ولا شرب".

وسبّبت زيارة محمد صلاح، صباح اليوم، إلى الأطفال المرضى بأحد مستشفيات مدينة ليفربول، وتواجد المصري رفقة فريقه الريدز في أحد مستشفيات المدينة لتقديم الهدايا قبل أعياد الميلاد- حالة من الجدل والانتقادات اللاذعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.