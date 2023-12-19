كيفية معرفة اللبن المغشوش بالماء بحيل بسيطة.. وما هي فوائده؟

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية معرفة اللبن المغشوش بالماء بحيل بسيطة، حيث أنه من المواد المغشوشة خلال الفترات الماضية هو اللبن حيث يكون مغشوش من العديد من التجار الذين يضيفون له مواد اضافية، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالي طرق بسيطة لمعرفة كيفية معرفة اللبن المغشوش بالماء بحيل بسيطة.

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كيف تعرفى اللبن المغشوش

يقوم العديد من التجار بتغير كثافة اللبن والعمل على تغير لونه وقد يصبح مغشوش فيسعى العديد منه إلى زيادته وهناك الكثير من المواد المغشوشة التي تضاف إلى اللبن لتغيير خصائصه، مثل زيادة كثافته أو تركيز البروتين، لذلك، من المهم معرفة كيفية اختبار نقاء الحليب حتى لا يصاب أطفالك بالامراض من المواد المضافة التى يتم إضافتها على اللبن فى هذا السياق وبحيلة بسيطة من خلال الماء يمكن أن تعرفى إذا كان اللبن مغشوش أم لا.

اختبار كشف اللبن المغشوش

إليك هذه الطريقة التى من خلالها سوف تعرفين إذا كان اللبن مغشوش أم لا يمكنك من خلال طريقة بسيطة أن تضعي قطرة واحدة من اللبن على سطح مائل، يبقى اللبن النقي في نفس المكان أو يتدفق ببطء، تاركًا وراءه أثرًا، بينما سيبدأ اللبن المغشوش بالماء في التدفق على الفور، دون أن يترك أي أثر وراءه.

خذ 10 إلى 15 مل من اللبن وأضف كمية متساوية من الماء إلى الوعاء الذي به اللبن، فإن كان مغشوشًا، سيشكل الخليط رغوة كثيفة.

المصادر الغذائية فى اللبن

ويحتوى اللبن على العديد من المصادر الغذائية المفيدة سواء للكبار أو الصغار ومنها:

الريبوفلافين، أو ما يعرف بفيتامين B2.

فيتامين B12.

فيتامين A.

البوتاسيوم.

الفوسفور.

المغنيسيوم.

الزنك

اليود.