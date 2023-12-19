الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيفية معرفة اللبن المغشوش بالماء بحيل بسيطة.. وما هي فوائده؟

اللبن
اللبن

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية معرفة اللبن المغشوش بالماء بحيل بسيطة، حيث أنه من المواد المغشوشة خلال الفترات الماضية هو اللبن حيث يكون مغشوش من العديد من التجار الذين يضيفون له مواد اضافية، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالي طرق بسيطة لمعرفة كيفية معرفة اللبن المغشوش بالماء بحيل بسيطة. 

اقرأ أيضًا

txt

أسعار الدواجن اليوم في المزرعة

 

 

كيف تعرفى اللبن المغشوش

يقوم العديد من التجار بتغير كثافة اللبن والعمل على تغير لونه وقد يصبح مغشوش فيسعى العديد منه إلى زيادته وهناك الكثير من المواد المغشوشة التي تضاف إلى اللبن لتغيير خصائصه، مثل زيادة كثافته أو تركيز البروتين، لذلك، من المهم معرفة كيفية اختبار نقاء الحليب حتى لا يصاب أطفالك بالامراض من المواد المضافة التى يتم إضافتها على اللبن فى هذا السياق وبحيلة بسيطة من خلال الماء يمكن أن تعرفى إذا كان اللبن مغشوش أم لا. 

كيفية التصرف عند إنفجار أحد إطارات السيارة

"التموين" تطرح اللبن المعبأ بـ29 جنيهًا للتر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

 

اختبار كشف اللبن المغشوش

إليك هذه الطريقة التى من خلالها سوف تعرفين إذا كان اللبن مغشوش أم لا يمكنك من خلال طريقة بسيطة أن تضعي قطرة واحدة من اللبن على سطح مائل، يبقى اللبن النقي في نفس المكان أو يتدفق ببطء، تاركًا وراءه أثرًا، بينما سيبدأ اللبن المغشوش بالماء في التدفق على الفور، دون أن يترك أي أثر وراءه.

خذ 10 إلى 15 مل من اللبن وأضف كمية متساوية من الماء إلى الوعاء الذي به اللبن، فإن كان مغشوشًا، سيشكل الخليط رغوة كثيفة.

المصادر الغذائية فى اللبن

ويحتوى اللبن على العديد من المصادر الغذائية المفيدة سواء للكبار أو الصغار ومنها:  

الريبوفلافين، أو ما يعرف بفيتامين B2.

فيتامين B12.

فيتامين A.

البوتاسيوم.

الفوسفور.

المغنيسيوم.

الزنك

اليود.

 

لبن مغشوش اللبن كيفية معرفة اللبن المغشوش اللبن المغشوش المصادر الغذائية

مواد متعلقة

نائب رئيس حزب المؤتمر: استقبال السيسى مرشحى الرئاسة يعزز المشاركة السياسية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى