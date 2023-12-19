مارسيل كولر يحدد الموعد النهائى لرحيل "موديست" عن الأهلي

وافقت لجنة التخطيط وشركة الكرة بالأهلى على تأجيل حسم موقف الفرنسى أنتونى موديست حتى نهاية الشهر الحالى بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد تعرضه لسوء حظ بحصوله على طرد في لقاء اتحاد جدة السعودي.

وكشف مصدر مسئول أن كولر يرغب في منح اللاعب فرصة المشاركة أساسيًا في السوبر المصري التي ستقام في الإمارات عقب مونديال الأندية وحسم موقفه النهائي واختيار مهاجم بديل له في حالة استمرار نفس المستوي الفني المتواضع خلال مشاركته مع الفريق الأحمر.

وأوضح المصدر أن مامادو دومبيا مهاجم مالي ونادي بلاك ستار تحت 17 سنة دخل اهتمامات أدارة الكرة بالنادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم الجديد لمدة 5 مواسم.

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني يتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي في الفترة المقبلة بسبب تواضع الفرنسي أنتوني موديست وتعرضه لانتقادات من قبل إدارة الكرة والجماهير.

الأهلي في المونديال| كولر يغلق صفحة مباراة فلومينيسي

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، أغلق صفحة مباراة الأهلي أمام فلومينينسي والتي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وسيواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وبهذه النتيجة يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي في مباراة المركز الثالث الفريق الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد الياباني.