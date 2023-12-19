"تجارية الأقصر" تهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى انتخابات الرئاسة

تقدم يحيى محمد يحيى، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي يرأسه أحمد الوكيل، وأعضاء الغرفة، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، واستكمال مسيرة البناء والإصلاح السياسي والاقتصادي.

وقال يحيى، في بيان له اليوم، إن تواجد الرئيس خلال دورة جديدة سوف يساهم في استمرار الاستقرار والأمن، وهو عامل رئيسي وأساسي في التنمية الاقتصادية بشكل عام.

وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وجميع أعضاء الاتحاد يقفون بجانب الرئيس عبدالفتاح السيسي في دورته الجديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والنهوض بالقطاع التجاري.

وأشار إلى أن الغرف التجارية واتحادها العام، خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس، عملت على النهوض بالتجارة والأسواق التصديرية وجذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن جميع أعضاء الاتحاد مستعدون لتقديم مزيد من الدعم لاستكمال خارطة التنمية الاقتصادية.

وعي المصريين وثقتهم في الدولة أصبح حائط سد منيعًا

وأكد أن وعي المصريين وثقتهم في الدولة أصبح حائط سد منيعًا ضد مروجي الشائعات، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير يؤكد مدى حب المصريين وقناعتهم بقيمة الرئيس السيسي، وقدرته على العبور بمصر إلى بر الأمان.

وأشار إلى أن مشاركة المواطنين والإقبال في السباق الانتخابي أثبتت أنهم على قدر المسئولية والوعي والحرص على بناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة.

وأكد أن حالة الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي التى ظهرت للعالم كله في الانتخابات الرئاسية تأتي استكمالًا لمشروعات البناء والتنمية.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 13 ديسمبر، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.