الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى فى المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته فى جدة بدون راحة

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته في جدة، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الفريق مرانه على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وسيواصل الأهلي استعداده لمواجهة يوم الجمعة المقبل على ملعب «مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية»والتي ستجمع بين الأهلي والفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي منح اللاعبين راحة سلبية من المران عقب الخسارة أمم فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء أمس.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين علي هامش المران من أجل علاج الأخطاء الفردية وظاهرة أهدار الفرص السهلة التي ظهرت في لقاء بطل البرازيل التي تسببت في خسارة الفريق وضياع فرصة الوصول إلى نهائي مونديال الأندية المقام حاليًا في السعودية.

الأهلي يخسر أمام بطل البرازيل بثنائية أهداف 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خسر أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

قدم الأهلي أداءً مميزًا خلال الشوط الأول، وكان الأفضل، حيث شكل ضغطًا كبيرًا على دفاعات فلومينينسي، ولاحت له أكثر من فرصة خطرة، ولكن لم ينجح في التسجيل خلال الـ45 دقيقة الأولى، وفي الشوط الثاني تقدم فلومينينسي بهدف من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة.

بهذه النتيجة يواجه الفريق الأول بنادي الأهلي في مباراة المركز الثالث الفريق الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد الياباني.

مران الأهلي كولر اتحاد جدة فلومينيسي البرازيلي مانشتسر سيتي افتتاح مونديال الأندية

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