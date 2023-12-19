المقاولون العرب تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية

بعث المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب إعلان فوزه بانتخابات 2024 وتوليه لفترة رئاسية جديدة، قال فيها: "يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وجميع العاملين بالشركة بالداخل والخارج، بأطيب وأرق التهاني القلبية، بمناسبة فوز فخامتكم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أكدت ثقة الشعب المصري والتفاف المصريين حول قائدهم، واختيارهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

وأشاد المهندس العصار بما شهدته مصر على يد الرئيس السيسي من نهضة تنموية غير مسبوقة يشهد بها القاصي والداني، داعيًا الله أن يمتع الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وأن تظل مصر دائمًا في المقدمة تحت قيادته الحكيمة والرشيدة.

كانت أبرزت الصحف العربية في صفحاتها الأولى، اليوم الثلاثاء، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، وتقديم الرؤساء والحكام العرب التهنئة.

في عمان، أبرزت صحيفتا (الرأي والدستور) الأردنيتان، تحت عنوان (الملك مهنئًا السيسي بإعادة انتخابه: علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجي)، تهنئة الملك عبدالله الثاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، وتأكيده في البرقية، التي بعثها باسمه وباسم شعب الأردن وحكومتها، الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين الشقيقين، مشددًا على إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا.

وفي مسقط.. أبرزت صحيفة (الرؤية) في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (جلالته يهنئ السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمصر) البرقية التي بعث بها السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وإعرابه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق في قيادة الشعب المصري، لتحقيق كل تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.