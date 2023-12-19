محلل سياسى فلسطينى: أكثر من 89% من سكان غزة يعانون من الجوع

قال الدكتور جهاد الحرازين، محلل سياسي فلسطيني، إن مواصلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني عمومًا وفي غزة خصوصًا، وارتقاء عدد كبير من الشهداء ونزوح الآلاف من أماكن سكنهم، أدت إلى وجود معاناة وكارثة كبرى متفاقمة بشكل كبير على المستويات كافة رغم كل الجهود المبذولة.

وأضاف "الحرازين"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحرب على فلسطين تتواصل لليوم الثالث والسبعين، إذ يواصل العدو الإسرائيلي العمليات العسكرية والقصف لمدة 24 ساعة، ما خلف الكثير من المآسي والمعاناة نتيجة تدمير كل ما يتعلق بمقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يُدمر كل مقومات الحياة وما يحدث كارثة

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني أن أكثر من 89% من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع ونقص المواد الغذائية، وأكثر من 50% من السكان تفشت بينهم الأمراض والأوبئة سواء الأمراض الجلدية أو التنفسية، كما لم يتوفر الوقود والطاقة والكهرباء التي تمدهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي الذي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي من حيث النزوح وتدمير المساكن.