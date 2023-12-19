الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الضرائب": حريصون على حصر المجتمع الضريبي واستيداء حقوق الخزانة العامة

الدكتور فايز الضباعني
الدكتور فايز الضباعني

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا كمنظومتى الإيصال والفاتورة الإلكترونية ساهما بشكل كبير فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين من عدمه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تصدر حاليا شهادة (نموذج رقم 3) تفيد التزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/أو إيصالات) إلكترونية حسب الأحوال، موجها الممولين أو المسجلين الذى صدرت لهم الشهادة بالالتزام بوضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع، وفقا لقرار وزير المالية رقم 309 لسنة 2023، والذي نص على إضافة فقرة جديدة للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

الجدير بالذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

والموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: 

https://www.eta.gov.eg

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 

https://www.youtube.com/@tax_egypt

صفحة الفيسبوك: 

https://www.facebook.com/tax.egypt

تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

 إنستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

في نفس السياق، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إصدارها حاليًا شهادة (نموذج رقم3) تفيد التزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/إيصالات) إلكترونية حسب الأحوال، وتطالب المصلحة الممولين أو المسجلين الذين صدرت لهم الشهادة بالالتزام بوضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، وفقا لقرار وزير المالية رقم309 لسنة 2023 والذي نص على إضافة فقرة جديدة للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

رئيس مصلحة الضرائب وزارة المالية المجتمع الضريبي الفاتورة الإلكترونية الخزانة العامة للدولة

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