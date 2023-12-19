الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "بيغير عليا من كابتن السباحة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

“رافض الأولاد يكملوا فى تمارين السباحة بسبب غيرته عليا من الكابتن“ بهذه الكلمات بدأت ”نسرين.م”  دعواها التى تقدمت بها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتى طالبت فيها بخلع زوجها.

وقالت الزوجة فى دعواها: منذ زواجنا الذى مر عليه 7 سنوات ونحن فى مشاكل وخلافات كثيرة بسبب غيرته وإحساسه بالنقص الدائم ممن حوله برغم زواجى منه بكامل رغبتى وإرادتى واستمرت خطوبتنا لمدة سنة كاملة لم ينشب فيها أى مشاكل أو خلافات بيننا.

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واستكملت نسرين حديثها: اكتشفت بعد زواجنا بأن كل خطوة يخطوها فى حياته لازم ولابد  وأن يستشير فيها كل أفراد عائلته وهذا تسبب فى نشوب خلافات كثيرة بيننا، فمنذ فترة قررت تعلم قيادة السيارة حتى أتمكن من التحرك بمفردى دون اللجوء لأحد وبالأخص وهو  لم يستخدم السيارة أثناء ذهابه لعمله، وعندما علم أهله بنيتى فى تعلم القيادة واستخدام السيارة رفضوا وأخبروه بأننى سأتسبب فى تدمير السيارة ووصفونى بأننى إنسانة مهملة للغاية ومن هنا رفض استخدامى وتعليمى القيادة وتركت على إثر هذه المشكلة المنزل لمدة  شهور لم يسأل فيهم عنى أو عن أبنائنا مطلقا.

واستكملت نسرين: بعد تدخل الأقارب وإصلاح الأمر بيننا وعودتي له، اكتشف بأنى اشتركت لأبنائنا لتعلم السباحة فتفاجأت برفضه، مبررا بأنه إنسان غيور ولم يتحمل جلوسي بالنادى أمام الكباتن المتخصصين في تعلم السباحة، أو ينشب حوار بينى وبين أحد منهم فطلبت منه الذهاب هو معهم، وبعد خلافات ومشاجرات كثيرة بدأ هو فى الذهاب معهم لكنه كان ليس منتظما أبدا حتى رفض المتدربون تدريب الأبناء مرة أخرى، فقررت أنا الذهاب معهم، فحضر للنادى وتشاجر معى أمام الجميع وسبنى ووصفنى بأبشع الألفاظ، ولذلك قررت عدم العودة له مرة أخرى وبعد فشل كل الحلول الودية بيننا لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة لخلعه.

 

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