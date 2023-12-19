ضبط 5 استولوا على هاتف محمول من إحدى السيدات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.

وتم ضبط 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" لقيامهم بالإستيلاء على هاتف محمول من إحدى السيدات ونجلتها كرهًا عنهما مستخدمين فى ذلك سلاح أبيض "سكين" حال سيرهما بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وضبط 3 أشخاص لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب وإعترفوا بإرتكاب (3) وقائع، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية"، مقيم بالقليوبية.

كما تم ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب توصيل الأسلاك، وتم ضبط السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دار الســـلام.. وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2،250 كيلو جرام- سلاح أبيض "مُطواة"، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.