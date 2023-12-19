برلماني: جرائم الاحتلال في فلسطين تتطلب مواقف حاسمة

وقال عباس، في تصريحات صحفية له، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة انتهاكاته وجرائمه المتتالية ضد الشعب الفلسطيني تتطلب موقف حاسم من المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

موقف مصر ثابت

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري الثابت في التعامل مع القضية الفلسطنية والذي تجلى بقوة من خلال قمة القاهرة للسلام هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن، وتضمنت توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

وضع حد للعدوان

وأكد النائب زكي عباس، ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم من كافة دول العالم بما يحقق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مما يستوجب وقوف دولي شامل وقوي للاحتلال الإسرائيلي.

انتهاك جديد

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني.

وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي بالخروخ عن صمته والضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار، ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه الكثير من جرائم الحرب، وانتهاكه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من مدينة أريحا، حيث قامت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عيسى موسى السراديح، وكامل كمال كامل اسعيد، بعد استدعائهما لمقابلة مخابراتها.