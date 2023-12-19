الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: جرائم الاحتلال في فلسطين تتطلب مواقف حاسمة

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

وقال عباس، في تصريحات صحفية له، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة انتهاكاته وجرائمه المتتالية ضد الشعب الفلسطيني تتطلب موقف حاسم من المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

موقف مصر ثابت

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري الثابت في التعامل مع القضية الفلسطنية والذي تجلى بقوة من خلال قمة القاهرة للسلام هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن، وتضمنت توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

وضع حد للعدوان

وأكد النائب زكي عباس، ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم من كافة دول العالم بما يحقق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مما يستوجب وقوف دولي شامل وقوي للاحتلال الإسرائيلي.

الصحة الفلسطينية: 10 شهداء و40 مصابًا فى غارة إسرائيلية على جباليا

برلمانى: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة رسالة للعالم بوقوف الشعب خلف قيادته

 انتهاك جديد

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني.

وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي بالخروخ عن صمته والضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار، ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه الكثير من جرائم الحرب، وانتهاكه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من مدينة أريحا، حيث قامت  قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عيسى موسى السراديح، وكامل كمال كامل اسعيد، بعد استدعائهما لمقابلة مخابراتها.

الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي إجراءات الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة 2023 الانتهاكات الإسرائيلية ضد أشقائنا الفلسطينيين

مواد متعلقة

أمينة "إعلام المؤتمر": فوز الرئيس السيسى عبّر عن إرادة الشعب المصرى

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يطالب بنقابة خاصة لخريجي "الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي"

برلمانى: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة رسالة للعالم بوقوف الشعب خلف قيادته

وكيل خطة النواب: نجاح الرئيس السيسي دليل على وعي المصريين

زعيم الأغلبية مهنئا السيسي: المصريون اصطفوا خلفك للحفاظ على الوطن

"اتصالات البرلمان": فوز السيسي يجسد إرادة المصريين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

الحرية المصري مهنئا السيسي بفوزه بفترة جديدة: قائد المرحلة الراهنة وملهم الجماهير

مجاهد نصار يهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "بيغير عليا من كابتن السباحة"

التفاصيل الكاملة لموعد صرف معاشات شهر يناير 2024

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

صيدليان يستوليان على 21 مليون جنيه من شركة أدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو في غزة تنشئ جيلا أقوى من حماس

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة