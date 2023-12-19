مقتل 4 من قوات النخبة الإسرائيلية وإصابة 48 عسكريًا خلال 24 ساعة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 في صفوف النخبة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من بين 9 ضباط وجنود، بجانب إصابة 48 جنديًا في 24 ساعة في قطاع غزة، نقًلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مسجدًا بمدينة رام الله بالضفة الغربية

في سياق آخر، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بمحاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الإسراء في حي المصايف بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية دير أبوضعيف شرق جنين بالضفة الغربية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.