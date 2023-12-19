الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و741 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جريدة الدستور

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 741 شاحنة و846 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000  طن بضائع، 467  شاحنة و832 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000  طن بضائع، 274 شاحنة و14 سيارة.


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية فيما تغادر السفينتان أمل ودليلة  بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وأمل  وغادرت السفينة وادي الكرم إلى روسيا، كما شهد ميناء نويبع  تداول 1800 طن و262 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وآور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي إكسبريس على متنها 715 سيارة بوزن 1430 طن قادمة من جدة.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1090 راكب بموانيها.

 

هيئة موانئ البحر الأحمر


ووقع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى تبادل البرامج التدريبية والتأهيلية، وتقديم برامج تدريبية ومهنية لتطوير مهارات الطلاب والخريجين وتمكينهم من الحصول على فرص تدريبية متميزة  لتلبية احتياجات سوق العمل، وبرامج تأهيلية علمية للعاملين بالهيئة بما يتوافق مع معطيات وآليات التعاون المشترك بينهم ومن أجل الوصول إلى أعلى معدلات الأداء والجودة.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري أسامة صالح نائب رئيس الهيئة للتشغيل، اللواء بحري أحمد صفار نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والهندسية، دينا جوهري نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، مارينا برسوم مدير المشروع عن جامعة السويس ودكتور جوزيف سمير إخصائي التوظيف والشراكات مع أصحاب الأعمال بالمركز الجامعي بجامعة السويس.

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