المؤبد لتاجر مخدرات خطف فتاة وشرع في قتل أمين شرطة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى، بمعاقبة المتهم " ر.خ.ع"، بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالخطف والشروع فى قتل.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 47763 لسنة 2006 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بقيام أحد العناصر الخطرة، بمحاولة خطف والشروع فى قتل مستخدما سلاح نارى.

تبين من التحقيقات أن المتهم " ر.خ.ع" مسجل في الاتجار بالمخدرات وإحراز الأسلحة النارية ومن الأشخاص الخطرين بمنطقة الذراع البحري في العامرية، وعقب ذهاب المجني عليها " ن.م.ع" وبرفقتها صديقتها "ر.م.ع" لشراء مواد مخدرة من المتهم، تقابل معهم المتهم أول الطريق الصحراوي من محرم بك، إلى أن المجني عليها فوجئت أنه يجذبها عنوة من ذراعها وهددها بسلاح ناري مسدس، واقتيادها إلى داخل السيارة وانطلق مسرعا فى اتجاه الطريق الصحراوي وتتبعتها صديقتها، وعند الوصول إلى منطقة كوبري أبوالخير، وحال توقف السيارة تمكنت المجني عليها من النزول من السيارة والتوجه إلى الجانب الآخر للطريق والاستغاثة بالمارة، وتصادف قدوم سيارة أجرة يستقلها عدد من الأشخاص توقفت لإنقاذها ومن بينهم المجني عليه "م.ص.ف" أمين شرطة، وتمكنت المجني عليها من دخول السيارة الأجرة، وحال قيام المجني عليه الثاني من منعه ذلك أطلق المتهم عليه عيار ناري من سلاحه فأصابه في قدمه اليسرى وفر هاربا، وتم نقل المجني عليهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين إصابة المجنى عليها بكدمات والمجنى عليه الثانى بطلق ناري، تم إخراجه من قدمه وتكثيف التحريات توصلت إلى قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وعقب هروبه تم إلقاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.