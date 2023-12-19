الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادية بـ"الحرية المصري": ولاية الرئيس السيسي الثالثة ستكون مرحلة لجني الثمار

نيفين بدار، أمينة
نيفين بدار، أمينة المجتمعات الاهلية

تقدمت نيفين بدار، أمينة المجتمعات الاهلية والمجتمع المدني بحزب الحرية المصري، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية ثالثة، مؤكدة أن الشعب المصري أثبت أنه يقف دائما صفا واحدا خلف قيادته السياسية ويدعمها لتحقيق التنمية والنهوض بالبلاد.

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نقلة نوعية منتظرة وجني الثمار

وأكدت أمينة المجتمعات الاهلية والمجتمع المدني بحزب الحرية المصري، في تصريحات لها، أن فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ستشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة حيث ستبدأ المشروعات التنموية التى أنشئت في السنوات السابقة بجني ثماره ليحصد المصريون نتيجة مثابرتهم ودعمهم لقيادتهم السياسية، فقد أثبت الحضور الكثيف للناخبين أمام صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية صدق رغبة المصريين في استكمال مسيرة التنمية والبناء، وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ليستكمل ما بدأه من إنجازات.

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مشاركة الشعب المصري هدفت للحفاظ على أمن واستقرار الدولة

وأضافت بدار، أن عظمة الشعب المصري تجلت فى أروع صورها خلال هذه الانتخابات وأكدت للعالم باستمراره أنه على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وحماية حدودها واستكمال المشروعات وهذا ما ترجم بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

 نسبة مشاركة تاريخية

وأشارت نيفين بدار، إلى أن نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية التي وصلت إلى 66.8% تاريخية، وتدل على الوعي الكبير الذي وصل إليه الشعب المصري وحرصه على الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

وتابعت أمينة المجتمعات الاهلية والمجتمع المدني بحزب الحرية المصري، أن إقبال المصريين على التصويت في هذا الاستحقاق يعد إقبالا غير مسبوق، ويمثل طفرة حقيقية في تفاعل المصريين مع الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدة على قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات خلال الفترة القادمة.

 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أمس الاثنين فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ 39 مليون و702 ألف صوت من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 44 مليون و770 ألف صوت.

الدكتورة نيفين بدار حزب الحرية المصري الانتخابات الرئاسية فوز الرئيس السيسي تهنئة ولاية رئاسية ثالثة

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