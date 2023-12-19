الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اخبار فاتتك| اجتماع أمريكي إسرائيلي بشأن غزة.. والنفط يرتفع 2%

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك"

 

اتفاق الأسرى.. تفاصيل اجتماع أمريكي إسرائيلي بشأن غزة

ذكر موقع إكسيوس الأمريكي، نقلُا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين أن اجتماع رؤساء المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز وديفيد بارنيا، رئيس وكالة التجسس الإسرائيلي الموساد، في وارسو يدور حول اتفاق جديد محتمل لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة. 

ولعب مدير وكالة المخابرات المركزية دورا رئيسيا في التوسط في الصفقة السابقة التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة الشهر الماضي، لكن مصدرًا فلسطينيًا مطلعًا على المحادثات قال منذ ذلك الحين إن المفاوضات بشأن وقف مؤقت جديد لإطلاق النار "لم تبدأ بعد"، على الرغم من "إعلان إسرائيل المتكرر أنها تمضي في الخطوات التفاوضية".. للمزيد اضغط هنا

 النفط يرتفع 2% تقريبًا بسبب هجمات البحر الأحمر

شهدت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 2% تقريبا، أمس الإثنين، وسط قلق المستثمرين من تعطل التجارة البحرية وزيادة تكاليف الإمدادات بعد هجمات ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر.

وتعرضت سفينة مملوكة للنرويج لهجوم في البحر الأحمر، وقالت شركة النفط الكبرى "بي.بي" إنها أوقفت مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وأعلنت شركات شحن أخرى في مطلع هذا الأسبوع عن أنها ستتجنب هذا المسار.. للمزيد اضغط هنا

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

 يحرص محبو كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، وتكون المباريات في كأس العالم للأندية وبدوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والقنوات الناقلة.. للمزيد اضغط هنا


 تشريعية النواب": المصريون كتبوا شهادة وفاة المغرضين بانتخاب السيسي رئيسا بنسبة تصويت تاريخية

هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه لفترة رئاسية جديدة، بنسبة تصويت غير مسبوقة وتاريخية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تستحق كل هذا الدعم وتلك المساندة الشعبية القوية، لإدراك الشعب المصري، أننا لدينا قيادة حكيمة قادرة على إدارة البلاد بكل حكمة وحنكة ومسئولية.. للمزيد اضغط هنا

أخبار فاتتك الإحتلال الإسرائيلي والسياسية والرياضية الفنية الدستور

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