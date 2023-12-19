الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشيف عماد الخشت يكشف لـ "صاحبة السعادة" كواليس خطوبة ابنته مريم (فيديو)

الشيف عماد الخشت
الشيف عماد الخشت

شارك الشيف عماد الخشت، والد الفنانة مريم الخشت، قصة معرفته بخطوبة ابنته من رجل الأعمال الشاب.

وقال الخشت، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، على قناة دي أم سى، إنه كان يتناول الغداء مع ابنته وزوجته في أحد المطاعم، وعندما ركبوا السيارة للعودة إلى المنزل، شعر بأن ابنته تخفي شيئًا عنه، فسألها مباشرة إن كان هناك من يود الارتباط بها، فأجابته بنعم بعد أن ضحكت، وأبدت رضاها عن الشخص الذي اختارته، فطلب منها أن تدعوه للقائه في نفس اليوم؛ لأنه أراد أن يرى شخصيته الحقيقية.

وأكد "الخشت"، أن خطيب ابنته حضر في الموعد المحدد، وكان قلقًا ومتوترًا، لكنه تحدث معه بصراحة وصدق، واستفسر عن عمله وخبرته وطموحاته، ووجد أنه رجل ناجح ومتفان في عمله ويحمل روح البيزنس.

وأشار إلى أنه شعر بالثقة فيه، وأنه سيكون داعمًا ومحبًا لابنته، وأنه سيوفر لها الأمان والاستقرار في حياتها، وأضاف أنه بعد ذلك بدأ يتواصل مع عائلة خطيب ابنته، وتبادل معهم الاحترام والتقدير.

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