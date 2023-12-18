الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: معدلات النمو بلغت 4% رغم تأثير الأزمات العالمية

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المحور الاقتصادي في غاية الأهمية والرئيس السيسي يوليه اهتمامًا كبيرًا منذ توليه المسئولية.

جاء ذلك خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أننا خرجنا من 2011 بعجز كبير في الموازنة والعديد من قضايا المجتمع الدولي والمجتمع المصري تفهم الوضع بأن يكون هناك استمرارية في إصلاح الوضع الاقتصادي.

التضخم وعلاقته بالأحداث العالمية 

وتابع، أن التضخم الذي تعاني منه مصر مستورد بسبب الأحداث العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وبعدها حرب غزة وتفهمها المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح تبنتها الدولة في العديد من الأطر مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات.

وأكد أن مصر تحقق معدل نمو يقترب من 4% ولكن التضخم المستورد أثر على المحاصيل الزراعية.

الخبير الاقتصادي تحقق معدل نمو الأحداث العالمية عملية الاصلاح إصلاح الوضع الاقتصادي الرئيس السيسي

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