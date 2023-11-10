"حماة الوطن": الوضع الاقتصادى واستمرار التنمية أولويات برنامج السيسى

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن كل ما يخص الوضع الاقتصادي الذي يشغل بال الكثيرين على الأرض يتم رصده بشكل قوي، ويتم تحديد أولوياته فيما يخص الأوضاع الاقتصادية على مستوى الأسعار ومستويات أخرى كثيرة، بحيث تكون هناك حلول منطقية وعملية على الأرض.

استمرار مشروعات التنمية في كل محافظات مصر

وأضاف سليمان، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن استمرار ما بدأناه من مشروعات التنمية في كل محافظات مصر، والوضع الاقتصادي، هما من أولويات البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.