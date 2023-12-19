"أنا الشعب".. فضائية إكسترا نيوز تعرض فيلما تسجيليًا لتوثيق ملحمة الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيلم “أنا الشعب” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوثيق ملحمة الانتخابات الرئاسية 2024.

“أنا الشعب”

وتضمن هذا الفيلم مشاهد حية للمصريين، أثناء الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية سواء في الداخل أو الخارج.

وأكد فيلم “أنا الشعب”، أن الإعلام الغربي تناول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بصورة مكثفة وغير مسبوقة، حيث كانت هناك متابعة للعملية الانتخابية منذ البداية وحتى إعلان النتائج.

وأضاف، أن الدولة المصرية منحت وسائل الإعلام الأجنبية الكثير من التسهيلات لمساعدتهم في نقل الحقائق كاملة للمجتمع الغربي فيما يتعلق بالديمقراطية الانتخابية، مشيرًا أن نحو 33 دولة من مختلف قارات العالم نقلت فعاليات الانتخابات كاملة.

وأشار إلى، أن المراسلين الأجانب الذي جاءوا لتغطية العملية الانتخابية أشادوا بالتسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية لهم من أجل إنجاز المهام المكلفين بها.

توثيق الانتخابات الرئاسية

وتضمن الفيديو أيضًا الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية السنوات القليلة الماضية، حيث تم الإشارة إلى مبادرة حياة كريمة ونجاحها في الوصول لكافة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك النجاح كان بمساعدة الشباب الذين حرصوا على التطوع والمشاركة في هذا العمل الوطني الإنساني.