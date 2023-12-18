الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالي: السيسي يفوز بولاية رئاسية جديدة والمصريون يحتفلون بالانتخابات النزيهة (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على أغلبية ساحقة من أصوات الناخبين، في انتخابات شهدت مشاركة عالية ونزاهة محمودة.

وأضافت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن هذا الحدث الأهم في الشرق الأوسط والعالم، وأن الأخبار والتهاني تتوالى من كل الجهات.

وأكدت أن الشعب المصري أبدى تفاعلا كبيرا مع الانتخابات الرئاسية، وأن نتائجها تحمل العديد من البشائر، قائلة: "نبارك لأنفسنا وللشعب المصري وللرئيس السيسي على بدء فترة رئاسية جديدة".

وأشارت إلى أن مصر تواجه تحديات ومخاطر كبيرة على الأمن القومي، وأن الرئيس السيسي الخيار الأمثل لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، مضيفة: "مصر تحمل عبء ثقيل وتحتاج إلى قائد حكيم وشجاع".

وأوضحت أن مصر تعيش في منطقة مضطربة ومحاطة بأزمات وصراعات، وأنها تحافظ على استقرارها وسيادتها رغم كل الصعوبات، خاصة على الحدود الفلسطينية التي تشهد توترا مستمرا.

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