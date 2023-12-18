الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الزراعة»: استنباط محاصيل جديدة قادرة على التأقلم مع المناخ

محاصيل
محاصيل

أعلن مستشار وزير الزراعة رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الدكتور محمد على فهيم، عن استنباط أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على التأقلم مع التقلبات المناخية. وأوضح «فهيم» أن «الدولة اتخذت خطوات استباقية لزراعة أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف حماية الأمن الغذائى»، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية واقع يعيشه العالم، ومصر من الدول التى تأثرت به، لكن بشكل أقل من الدول الأخرى.

وأضاف: «لذلك الدولة تدخلت مبكرًا لمواجهة هذه الأزمة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لزيادة الرقعة الزراعية»، مؤكدًا أن «كل أصناف القمح والذرة والأرز، وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، متأقلمة مع التغيرات المناخية». كما أشار إلى دور المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى أسهم فى توفير جميع المنتجات الزراعية طوال العام، لتصبح البيئة الزراعية المصرية غنية بتنوع كبير من المحاصيل، خاصة مع ضخ مئات آلاف الأطنان من إنتاج هذا المشروع فى السوق المحلية.

الأكثر قراءة

"لا تتركونا نشيخ".. المقاومة تنشر رسالة صادمة لأسرى إسرائيليين

الشوط الأول.. سيطرة أهلاوية وتعادل سلبى أمام فلومينينسى بكأس العالم للأندية

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة