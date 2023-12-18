«الزراعة»: استنباط محاصيل جديدة قادرة على التأقلم مع المناخ

أعلن مستشار وزير الزراعة رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الدكتور محمد على فهيم، عن استنباط أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على التأقلم مع التقلبات المناخية. وأوضح «فهيم» أن «الدولة اتخذت خطوات استباقية لزراعة أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف حماية الأمن الغذائى»، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية واقع يعيشه العالم، ومصر من الدول التى تأثرت به، لكن بشكل أقل من الدول الأخرى.

وأضاف: «لذلك الدولة تدخلت مبكرًا لمواجهة هذه الأزمة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لزيادة الرقعة الزراعية»، مؤكدًا أن «كل أصناف القمح والذرة والأرز، وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، متأقلمة مع التغيرات المناخية». كما أشار إلى دور المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى أسهم فى توفير جميع المنتجات الزراعية طوال العام، لتصبح البيئة الزراعية المصرية غنية بتنوع كبير من المحاصيل، خاصة مع ضخ مئات آلاف الأطنان من إنتاج هذا المشروع فى السوق المحلية.